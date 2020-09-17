Дом Вулворт является инновационным и элегантным небоскребом, который был построен в 1913 году. Одно из первых зданий "нового поколения" было построено в Нью-Йорке на Манхэттене. Из-за неоготического архитектурного направления офисное здание назвали "торговым собором", а сегодня это памятник архитектуры США. Больше – читайте в материале.

С 1913 по 1930 это здание было самым высоким в мире, сообщает Archdaily.

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Здание было возведено по заказу торгового магната Фрэнка Вулворта, который в то время контролировал множество торговых точек в элитных районах Нью-Йорка.



Так выглядело здание после его официального открытия / Фото Archdaily

Небоскреб, который построен на Бродвее, должен был стать новой корпоративной штаб-квартирой, генератором дохода от аренды и элегантным рекламным щитом для компании Вулворта. Интересно, что магнат возводил сооружение исключительно за собственные деньги без займов и помощи банков.

Общая высота 60-этажного гиганта составляла более 241 метра. Здание в то время имело инновационный фундамент и стальной каркас. Огромные металлические сваи забивали в землю, чтобы конструкция выдержала нагрузку.



Современный вид небоскреба / Фото Archdaily

В целом на строительство потратили 24 000 тонн стали и 17 миллионов кирпичей. В результате общая площадь помещений составляет 60 703 квадратных метра, а фасад получил 3 тысячи окон.

Снаружи здание украшено изящными барельефами и получило кремовый цвет. Интерьер помещения вестибюля украшен раннехристианскими мозаиками со сводами, витражными окнами, мраморными стенами, бронзовой мебелью и гипсовыми гротесками.



Интерьер вестибюля стал украшением здания / Фото Archdaily

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Известная в то время газета The New York World назвала сооружение "американским архитектурным шедевром ХХ века".

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