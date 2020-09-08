В Кувейте начали строительство самого большого и самого высокого судебного здания в мире. Проект был разработан инженерами Pan Arab Consulting Engineers. Сооружение будет вмещать 123 зала суда, а общая площадь помещений составит более 192 тысяч квадратных метров. Больше о самом большом и самом высоком судебном здании в мире – читайте в материале.

Дворец задуман для того, чтобы стать "символом справедливости и честности" для Кувейта, сообщает Archdaily.

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Здание состоит из двух частей, которые поделены по назначению. В основной части будет 100 тысяч квадратных метров офисных помещений для работников суда, а 25-этажное приложение будет содержать 123 судебных зала.

С верхних этажей откроется вид на Эль-Кувейт / Фото Archdaily

Дизайн был сделан, чтобы наглядно показать как правосудие может служить как правительству, так и его гражданам.

Здание станет воплощением могущества судебной власти / Фото Archdaily

Внешний вид и отделка будет символизировать весы справедливости через набор подвижных "крыльев". Они будут сделаны как для помещения под судебные залы, так и для офисных помещений. В основе этих двух крыльев расположится атриум "Золотая Геода".

Атруім будет золотого цвета / Фото Archdaily

Это центральное пространство сочетается с площадью, образуя вход во дворец и открытый зал. Под зданием разместится паркинг на 3 тысячи мест для паркинга.

Паркинг будет иметь несколько подземных уровней / Фото Archdaily

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Огромный холл будет символизировать услышанные " голоса людей",

– рассказывает один из авторов.

Здание уже начали возводить / Фото Archdaily