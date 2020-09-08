Как будет выглядеть самое высокое и самое большое судебное здание в мире: фантастические фото
В Кувейте начали строительство самого большого и самого высокого судебного здания в мире. Проект был разработан инженерами Pan Arab Consulting Engineers. Сооружение будет вмещать 123 зала суда, а общая площадь помещений составит более 192 тысяч квадратных метров. Больше о самом большом и самом высоком судебном здании в мире – читайте в материале.
Дворец задуман для того, чтобы стать "символом справедливости и честности" для Кувейта, сообщает Archdaily.
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Здание состоит из двух частей, которые поделены по назначению. В основной части будет 100 тысяч квадратных метров офисных помещений для работников суда, а 25-этажное приложение будет содержать 123 судебных зала.
С верхних этажей откроется вид на Эль-Кувейт / Фото Archdaily
Дизайн был сделан, чтобы наглядно показать как правосудие может служить как правительству, так и его гражданам.
Здание станет воплощением могущества судебной власти / Фото Archdaily
Внешний вид и отделка будет символизировать весы справедливости через набор подвижных "крыльев". Они будут сделаны как для помещения под судебные залы, так и для офисных помещений. В основе этих двух крыльев расположится атриум "Золотая Геода".
Атруім будет золотого цвета / Фото Archdaily
Это центральное пространство сочетается с площадью, образуя вход во дворец и открытый зал. Под зданием разместится паркинг на 3 тысячи мест для паркинга.
Паркинг будет иметь несколько подземных уровней / Фото Archdaily
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Огромный холл будет символизировать услышанные " голоса людей",
– рассказывает один из авторов.
Здание уже начали возводить / Фото Archdaily