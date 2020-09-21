Дві 47-поверхові вежі, які розраховані на 900 квартир постануть біля підніжжя моста Джорджа Вашингтона, що в місті Форт Лі біля Нью-Йорка. Забудовники обіцяють комфортабельне житло з доступом до свіжого повітря та прекрасними краєвидами. Більше про два нових житлових хмарочоса – читайте в матеріалі.

Житловий комплекс отримав назву Modern та буде побудований просто поряд з рікою Гудзон, повідомляє Archdaily.

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Найкраще скляні будівлі буде видно з елітного району Нью-Йорка Манхеттен. Чудові краєвиди та обіцянки космополітичного способу життя в поєднанні резиденцій з неперевершеними приватними зручностями та легким доступом до Манхеттена, роблять комплекс дуже бажаним серед мешканців міста.



Зовні хмарочос нагадує типову офісну будівлю / Фото Archdaily

Між будівлями облаштували підземний паркінг над яким висадили парк між двома вежами. Сам парк пропонує кінотеатри просто неба та місця для гриля, дитячі ігрові майданчики, мультиспортивні корти, басейн та тераси.



До парку матимуть доступ лише мешканці комплексу / Фото Archdaily

Всередині будинки також пропонують низку різноманітних зручностей. Серед іншого, тут облаштовано їдальню, комп'ютерне кафе, дитячу ігрову кімнату, фітнес-зал із кімнатою для йоги, тренажерний зал, спа та масажний кабінет, боулінг та кімнати для відпочинку.



Мешканці комплексу також матимуть відкритий басейн / Фото Archdaily

Вітальні та спальні мають підлоги з натурального дерева. Кухні оснащені вишуканими шафами з лаковим покриттям, кварцовими прилавками з твердої поверхні та декоративними скляними панелями, все в палітрі білого, бежевого та чорного кольорів.

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