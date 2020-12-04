Архитектор Питер Пихлер разработал отель с аграрными мотивами в архитектуре. Расположен в небольшом альпийском селе Маранца с видом на Доломитовые Альпы, отель сегментирован на четыре части и имеет фасад с почерневшей лиственницой. Больше о "аграрном" отеле – читайте в материале.

Отель называется Milla Montis и расположен в Южном Тироле, что в итальянских Альпах, сообщает Dezeen.

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Здание разработала миланская студия Peter Pichler Architecture. Компания использовала пример традиционных деревянных хижин в регионе.



Дизайн фасада копирует дизайн местных сараев / Фото Dezeen

Отель Milla Montis вдохновленный просторечной архитектурой региона и классическим деревянным сараем, давая современное переосмысление этой архитектуре,

– рассказал проектант.



Отель также оборудован сауной / Фото Dezeen

Помещение содержит 30 номеров, которые варьируются от двухместных до больших люксов с частными саунами. Многие из них имеют выход на частный балкон, обрамленный большими криволинейными вырезами фасада.



Каждый номер вмещает все необходимое / Фото Dezeen

Есть также ряд удобств: бар, ресторан и спа, все из которых расположены с видом на Доломитовые Альпы.

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В интерьере используется легкая древесина ясеня. Мебель также здесь деревянная и обтянутая зеленым шерстяным текстилем.

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