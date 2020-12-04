Аграрная архитектура: в Италии построили отель с мотивами сельского хозяйства – фото
Архитектор Питер Пихлер разработал отель с аграрными мотивами в архитектуре. Расположен в небольшом альпийском селе Маранца с видом на Доломитовые Альпы, отель сегментирован на четыре части и имеет фасад с почерневшей лиственницой. Больше о "аграрном" отеле – читайте в материале.
Отель называется Milla Montis и расположен в Южном Тироле, что в итальянских Альпах, сообщает Dezeen.
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Здание разработала миланская студия Peter Pichler Architecture. Компания использовала пример традиционных деревянных хижин в регионе.
Дизайн фасада копирует дизайн местных сараев / Фото Dezeen
Отель Milla Montis вдохновленный просторечной архитектурой региона и классическим деревянным сараем, давая современное переосмысление этой архитектуре,
– рассказал проектант.
Отель также оборудован сауной / Фото Dezeen
Помещение содержит 30 номеров, которые варьируются от двухместных до больших люксов с частными саунами. Многие из них имеют выход на частный балкон, обрамленный большими криволинейными вырезами фасада.
Каждый номер вмещает все необходимое / Фото Dezeen
Есть также ряд удобств: бар, ресторан и спа, все из которых расположены с видом на Доломитовые Альпы.
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В интерьере используется легкая древесина ясеня. Мебель также здесь деревянная и обтянутая зеленым шерстяным текстилем.
Смотрите больше фото отеля в "аграрном стиле":
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