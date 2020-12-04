Архітектор Пітер Піхлер розробив готель з аграрними мотивами в архітектурі. Розташований у невеличкому альпійському селі Маранца з краєвидом на Доломітові Альпи, готель сегментований на чотири частини та має фасад з почорнілої модрини. Більше про "аграрний" готель – читайте в матеріалі.

Готель має назву Milla Montis та розташований у Південному Тіролі, що в італійських Альпах, повідомляє Dezeen.

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Будівлю розробила міланська студія Peter Pichler Architecture. Компанія використала приклад традиційних дерев'яних хижин в регіоні.



Дизайн фасаду копіює дизайн місцевих сараїв / Фото Dezeen

Готель Milla Montis натхненний просторічною архітектурою регіону та класичним дерев'яним сараєм, даючи сучасне переосмислення цій архітектурі,

– розповів проєктант.



Готель також обладнаний сауною / Фото Dezeen

Приміщення містить 30 номерів, які варіюються від двомісних до великих люксів із приватними саунами. Багато з них мають вихід на приватний балкон, обрамлений великими криволінійними вирізами фасаду.



Кожен номер вміщає все необхідне / Фото Dezeen

Є також низка зручностей: бар, ресторан та спа-центр, всі з яких розташовані з краєвидом на Доломітові Альпи.

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В інтер'єрі використовується легка деревина ясена. Меблі тут також дерев'яними та обтягнені зеленим вовняним текстилем.

Дивіться більше фото готелю в "аграрному стилі":