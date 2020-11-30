Жизнь муравья: в Иордании построят огромный подземный отель – фантастические фото и видео
Иорданский архитектор Расем Камаль разработал проект подземного гостиничного комплекса в Вади-Рам, что на юге Иордании. Большинство помещений гостиницы будут размещены просто в песке. Гостиничные номера будут размещены в специальных нишах вроде тех, которые существуют в муравейниках. Больше о гостиничном комплеке из Иордании – читайте в материале.
Вади-Рам или Долина Луны является природным заповедником, охраняемым ЮНЕСКО, поэтому строить надземный отель не разрешено, сообщает Archdaily.
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"Подпольный курорт" будет иметь площадь 1600 квадратных метров, а вдохновением для этого архитектурного проекта послужили гнезда колоний муравьев.
Наземный отель нельзя строить через статус этой земли / Фото Archdaily
Кроме гостиничных номеров со всеми необходимыми удобствами, внутри разместят спа, а также музей.
Даже внешние дворы будут утоплены в землю / Фото Archdaily
Все подземное сооружение взаимосвязано, чтобы быть в гармонии с вентиляционной сетью, а также сервисными службами.
На проект архитектора вдохновили муравейники / Фото Archdaily
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Наружу планируют вывести целую сеть дворов с входами в гостиницу, и местами для проведения конференций и развлекательных мероприятий.
Сотрите видео презентации отеля:
Смотрите больше фото проекта подземного отеля из Иордании:
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