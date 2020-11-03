Дом расположен на холме в самом высоком уголке болгарского села на северо-востоке. Интересно, что стены здания от пола до потолка сделаны из прозрачного стекла. Таким образом архитекторы стремились создать беспрепятственную видимость для жителей, а приватность обеспечивает небольшое продолжение дома из камня. Больше о прозрачном доме в Болгарии – читайте в материале.

Такой замысел позволяет обеспечить жителей 360-градусным углом обзора окружающей природы, пишет Archdaily.

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Прозрачное сооружение имеет неуместную обычную двускатную крышу с металлическим покрытием, которая изнутри обшита деревом.



Дорожки вокруг дома также сделаны из дерева / Фото Archdaily

На расстоянии кажется, что металлическая конструкция крыши просто парит в воздухе, а дом из-за его расположения легко увидеть даже за несколько километров.

Пропорция и сущность твердой основы придают зданию вид инфраструктурного объекта, который определяет край села и скрывает амбициозную задумку.



Пол и потолок сделаны из дерева / Фото Archdaily

С "аквариума" можно выйти к так называемой пещеры, которая обеспечивает приватность жителям. В интерьере помещения преобладает обшивка местной древесиной, которая уравновешивает прозрачность всей конструкции.

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