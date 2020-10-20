В одном из жилых кварталов швейцарского города Цюрих архитектор Мануэль Герц построил дом с необычным фасадом, который состоит из вертикальных и горизонтальных металлических ставней. Сооружение вмещает 5 отдельных квартир, а сам архитектор назвал свое творение "механическим балетом". Более о доме – читайте в материале.

Архитектор делал ставку на столкновении простой формы дома и причудливого фасада, пишет His.ua.

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Здание размещено в тихом месте среди деревьев, а к входной двери ведет деревянная дорожка.



Рядом с домом есть и другие частные усадьбы / Фото Archdaily

Схема фасада содержит горизонтальные и вертикальные ставни с закругленной треугольной формой. Кроме декоративной, они также выполняют практическую функцию – затемняют комнаты после того, как их закрыть и обеспечивают конфиденциальность и приватность резиденций.



Так ставни выглядят изнутри / Фото His / ua

Такие ставни работают с помощью гидравлического механизма. В закрытом виде фасад здания становится серым с легким металлическим оттенком. В открытом виде он сразу "оживляет" его яркими элементами.

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