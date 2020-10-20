В Швейцарии построили дом с металлическими ставнями – фото необычного жилья
В одном из жилых кварталов швейцарского города Цюрих архитектор Мануэль Герц построил дом с необычным фасадом, который состоит из вертикальных и горизонтальных металлических ставней. Сооружение вмещает 5 отдельных квартир, а сам архитектор назвал свое творение "механическим балетом". Более о доме – читайте в материале.
Архитектор делал ставку на столкновении простой формы дома и причудливого фасада, пишет His.ua.
Читателей также интересует: Альпийская хижина: в США продают домик в баварском стиле – детали и фото
Здание размещено в тихом месте среди деревьев, а к входной двери ведет деревянная дорожка.
Рядом с домом есть и другие частные усадьбы / Фото Archdaily
Схема фасада содержит горизонтальные и вертикальные ставни с закругленной треугольной формой. Кроме декоративной, они также выполняют практическую функцию – затемняют комнаты после того, как их закрыть и обеспечивают конфиденциальность и приватность резиденций.
Так ставни выглядят изнутри / Фото His / ua
Такие ставни работают с помощью гидравлического механизма. В закрытом виде фасад здания становится серым с легким металлическим оттенком. В открытом виде он сразу "оживляет" его яркими элементами.
К слову: Воплощение минимализма: в Испании появился белый бюджетный дом – фото
Смотрите больше фото дома с металлическими ставнями:
-
В Швейцарии построили дом с металлическими ставнями – фото необычного жильясегодня , 16:11
-
Футуристическая соломинка: в Копенгагене построили странный пешеходный мост над автострадой13 октября , 17:44
-
Необычная архитектура Киева: 5 лучших сооружений, которым более 100 лет – фото16 октября , 22:35