Несколько лет назад китайский певец заказал проект "Ноев Ковчег". Он хотел построить одинокий мни дом на пастбище в его родном городе Эргун. Человек мечтал о собственном особняке вдали от цивилизации с 15 лет и теперь его желание осуществилось. Больше о одиноком доме на пастбище – читайте в материале.

Певец под псевдонимом CHEN родился в деревне Льянса, а его старый дом расположен на берегу реки Хай, которая является притоком Яньцзи, информирует Archdaily.

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Позже родители артиста приобрели большое пастбище неподалеку российско-китайской границы. Ближайший населенный пункт находится в несколько десятков километров. На огромной территории было только одно здание – небольшой сарай. Именно на пастбище и решил воплотить свою мечту в жизнь певец.



Чтобы добраться до дома, придется несколько километров идти пешком / Фото Archdaily

Архитекторы создали маленький черный куб, который, по замыслу является "черной дырой" на пастбище. Конструкция имеет несколько небольших окон и одно пейзажное, которое открывает вид на бескрайнюю степь.



Похоже окно было в родительском доме певца / Фото Archdaily

Внутри есть кухня, столовая и лестницы. На втором этаже – спальня, ванная и небольшая студия.

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Сооружение играет роль дачного домика, ведь CHEN живет в Пекине и много гастролирует.

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