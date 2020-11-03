Будинок розташований на пагорбі у найвищому куточку болгарського села на північному сході. Цікаво, що стіни будівлі від підлоги до стелі зроблені з прозорого скла. Таким чином архітектори прагнули створити безперешкодну видимість для мешканців, а приватність забезпечує невелике продовження будинку з каменю. Більше про прозорий будинок в Болгарії – читайте в матеріалі.

Такий задум дозволяє забезпечити мешканців 360-градусним кутом огляду навколишньої природи, пише Archdaily.

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Прозора споруда має недоречний звичайний двосхилий дах з металевим покриттям, який зсередини обшитий деревом.



Доріжки навколо будинку також зроблені з дерева / Фото Archdaily

На відстані здається, що металева конструкція даху просто левітує в повітрі, а будинок через його розташування легко побачити навіть за кілька кілометрів.

Пропорція та сутність твердої основи надають йому вигляду інфраструктурного об'єкта, який визначає край села та приховує амбіційну програму будинку.



Підлога та стеля зроблені з дерева / Фото Archdaily

З "акваріуму" можна вийти до так званої печери, яка забезпечує приватність мешканцям. В інтер'єрі приміщення переважає обшивка місцевою деревиною, яка врівноважує прозорість усієї конструкції.

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