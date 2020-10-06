В городке Траки, штат Калифорния, выставили на продажу двухэтажный домик в баварском стиле. Небольшое шале, которое местные называют "белый замок" построено в 2009 году и после недавнего ремонта стоит более 2,6 миллиона долларов. Больше о волшебном домике в США – читайте в материале.

Помещение претерпело ремонт в 2018 году, пишет Dwell.

Читателей также интересует: Бриллиант в снегах: в Норвегии построили современный мини-дом необычной формы – фото

Сооружение отличается массивными деревянными балками, изготовленными на заказ металлическими изделиями и резным вручную деревом во всем интерьере. Однако белый лепной фасад должен напоминать набитый снег – что придает дому знаковый статус в этой местности.



Деревянные элементы в доме окрашены в коричневый цвет / Фото Dwell

Помещение имеет почти 400 квадратных метров. Здесь есть семь спален и шесть полноценных ванных. Незавершенный подвал площадью 83 квадратных метров предоставляет дополнительные возможности для расширения жилой площади.



Дом является довольно просторным / Фото Dwell

Интерьер и экстерьер дома сделаны в типичном баварском стиле. Больше всего это проявляется в грубых белых стенах как внешне, так и изнутри, а также в неприкрытых колоннах и балках на потолке и утонченной резной работой декора из дерева.



Каждый деревянный элемент интерьера здесь является шедевром резьбы / Фото Dwell

Здание расположено посреди леса и в 10 километрах от популярных горнолыжных курортов. Все семь спален дома имеют причудливые отделки окон и другие деревянные детали.

Внизу здания также оборудована крытая стоянку для двух автомобилей.

Еще: Соломенное покрытие: в Германии разработали мини-дом для высокогорных условий – фото

Смотрите больше фото домика в баварском стиле в США: