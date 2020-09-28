Соломенное покрытие: в Германии разработали мини-дом для высокогорных условий – фото
В университете Штутгарта спроектировалы миниатюрный домик под названием SkinOver Reed. Это экологическая соломенная хижина может стать популярной в австрийских Альпах. Сооружение из дерева и спрессованной соломы получилась очень прочной и способное выдержать сильный ветер. Больше о домике с соломенным покрытием – читайте в материале.
Этот проект стал экспериментом для проверки возможностей соломы как альтернативного строительного материала для типичных альпийских сооружений, сообщает Dezeen.
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Мы выяснили, что в альпийской архитектуре большинство зданий сделаны из камня, бетона, металла или дерева,
– рассказали архитекторы.
Каркас здания все же сделан из дерева / Фото Dezeen
В университете задумались над альтернативным экологичным материалом, который можно было бы использовать в строительстве высоко в горах.
Солому подвергли большому давлению перед использованием / Фото Dezeen
По словам разработчиков, в результате испытаний оказалось, что спрессованная солома имеет почти такую же прочность как бетон.
Домик не имеет фундамента / Фото Dezeen
Архитекторы отмечают, что солома не только углеродно нейтральный материал, но и имеет короткую технологическую цепочку с низким уровнем потреблением энергии и выбросов, к тому же, он проверенный поколениями.
Сооружение расположено рядом с туристическими тропами / Фото Dezeen
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Сейчас проводятся исследования по долговечности их разработки. Прототип разместили на высоте 2600 метров, где климатические условия довольно экстремальными. После первой зимы покрытие почти не изменилось.
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