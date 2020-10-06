У містечку Тракі, що у штаті Каліфорнія, виставили на продаж двоповерховий будиночок у баварському стилі. Невеличке шале, яке місцеві називають "білий замок" побудоване у 2009 році та після недавнього ремонту коштує понад 2,6 мільйона доларів. Більше про чарівний будиночок у США – читайте в матеріалі.

Приміщення востаннє зазнало ремонту у 2018 році, пише Dwell.

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Споруда вирізняється масивними дерев'яними балками, виготовленими на замовлення металевими виробами та різьбленим вручну деревом у всьому інтер'єрі. Проте білий ліпний фасад повинен нагадувати набитий сніг – що надає будинку знаковий статус у цій місцевості.



Дерев'яні елементи в будинку пофарбовані у коричневий колір / Фото Dwell

Приміщення має майже 400 метрів квадратних. Тут є сім спалень та шість повноцінних ванних. Незавершений підвал площею 83 квадратних метрів надає додаткові можливості для розширення житлової площі.



Будинок є доволі просторим / Фото Dwell

Інтер'єр та екстер'єр будинку зроблені у типовому баварському стилі. Найбільше це проявляється у грубих білих стінах як зовні, так і зсередини, а також у неприкритих колонах та балках на стелі і витонченою різьбярською роботою декору з дерева.



Кожен дерев'яний елемент інтер'єру тут є шедевром різьбярства / Фото Dwell

Будівля розташована посеред лісу та за 10 кілометрів від популярних гірськолижних курортів. Усі сім спалень будинку мають вигадливі оздоблення вікон та інші дерев'яні деталі.

Внизу будівлі також обладнано криту стоянку для двох автомобілів.

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