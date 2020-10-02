Амстердамская фирма разработала проект Wikkelhouse – это модульный экологический дом, который устанавливается за один день и подвергается переработке. Главная особенность конструкции – она на 90% состоит из обычного картона. Больше об экологическом стартапе из Нидерландов – читайте в материале.

Разработчики уверяют, что такой эко дом способен прослужить от 50 до 100 лет, сообщает официальный сайт проекта Wikkelhouse.

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Здание является модульным, а значит состоит из частей. Каждая такая часть образована из нескольких километров обычного картона, который склеен в слои с помощью дружественного к экологии клея. Один модуль имеет 3,5 метра высоты и 4,6 метра ширины. Общая площадь одного кусочка составляет 5 квадратных метров.



Дом также можно сделать с крытой террасой / Фото Wikkelhouse.

Такие конструкции имеют очень высокую тепло и звукоизоляцию, а изнутри интерьеры обшивают тонкой фанерой.

Установить одноэтажную сборную конструкцию можно где угодно, ведь она не требует постоянного фундамента. Также здание имеет ванную комнату, кухню и туалет, но для этого вам необходимо установить дом там, где будет доступ к канализации.



Интерьер в домике также дружественный к экологии / Фото Wikkelhouse

После окончания эксплуатации, то есть через 50-100 лет, здание можно разобрать и полностью переработать. Такое жилье втрое экологичнее чем обычный дом той же площади.

В среднем цена на готовые дома стартует от 50 тисяч евро. Каркас собирают в Амстердаме и перевозят на то место, где желает клиент. Устанавливают ее всего за один день.

Классический вариант заказа в компании / Фото Wikkelhouse

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От момента заказа экологического помещения к установке проходит около 8 месяцев. Но заказать Wikkelhouse пока можно только в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии, Франции, Великобритании и Скандинавских странах.

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