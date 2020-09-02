Архитекторы представили "гифки", на которых заставили известные всемирные здания "танцевать"
Архитектурные компании WEEK и Axel de Stampa собрали ряд архитектурных проектов, которые превратили в зацикленные короткие видео в формате "gif". В список вошли популярные здания со всего мира. Что из этого получилось – смотрите в материале.
Архитекторы пытались добавить в архитектурный мир немного "поэзии", пишет Archdaily.
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Презентация "цифрового открытия", показывает наше видение активизации пространств и сооружений,
– рассказал представитель компании.
Некоторые здания всемирно известные / Фото Archdaily
Среди "гифок" можно увидеть известные здания вроде башен Grove в Гранд-Бэй. Жилой комплекс The Interlace в Сингапуре, башню центрального банка Китая, и другие.
Центральный банк Китая / Фото Archdaily
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