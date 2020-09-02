Архітектори презентували "гіфки", на яких змусили відомі світові будівлі "танцювати" – фото
Архітектурні компанії WEEK та Axel de Stampa зібрали низку архітектурних проєктів, які перетворили на зациклені короткі відео у форматі "gif". До списку увійшли популярні будівлі з усього світу. Що з цього вийшло – дивіться в матеріалі.
Архітектори намагались додати в архітектурний світ трохи "поезії", пише Archdaily.
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Презентація "цифрового відкриття", показує наше бачення активізації просторів та споруд,
– розповів представник фірми.
Деякі з будівель мають світову впізнаваність / Фото Archdaily
Серед "гіфок" можна побачити відомі будівлі на зразок веж Grove в Гранд-Бей. Житловий комплекс The Interlace в Сінгапурі, вежа центрального банку Китаю, та інші.
Центральний банк Китаю / Фото Archdaily
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