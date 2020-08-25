Плотность застроек в мировых городах постоянно растет, но в Нэшвилле, что в США, новое офисное здание разрушает эту догму. Архитекторы, проектировавшие Peabody Plaza несмотря на большой участок, решили оставить большую ее часть под карманный парк для всех горожан. Девятиэтажное здание также оборудовано подземным паркингом.

Новое здание расположилось в довольно новом районе города, сообщает Archdaily.

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Peabody Plaza предлагает паркинг на 250 мест, городской парк и почти 27000 квадратных метров офисных помещений, а мелкие магазины и ресторан на первом этаже оживляют район города.

Большой сквер возле здания стал популярным местом отдыха местных жителей / Фото Archdaily

Фасад помещения разработан таким образом, чтобы сливаться с городским ландшафтом. Каркас состоит из бетонных панелей и кирпича, а фасадное стекло призвано отражать изображения окружающих зданий.

Интерьер в офисе уже успели отметить в США / Фото Archdaily

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Место для офиса было выбрано так, чтобы захватить пейзажи реки Камберленд и дать импульс развитию этого района. Само здание также собирает дождевую воду и фильтрует ее.

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