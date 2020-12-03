Архитектурное бюро CRA-Carlo Ratti Associati совместно с архитектором Итало Рота спроектировали 91-метровый небоскреб. Здание не будет иметь традиционных этажей и будет состоять только из теннисных кортов. Помещение получит "бутербродную" структуру, ведь корты "наложат" один на один. Больше о теннисном небоскребе – читайте в материале.

Общая площадь игровых площадок составит более 5500 квадратных метров, сообщает Archdaily.

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Проект "теннисной башни" состоит из восьми площадок, которые расположены вертикально друг над другом с использованием плитной конструкции. Каждая такая "коробка" будет иметь по две прозрачные стены с панорамным видом.



Проект пока не до конца завершен / Фото Archdaily

Две другие внешние стены имеют мультимедийный фасад, который может транслировать рекламу и спортивные матчи.



Пока неизвестно где именно такую башню построят / Фото Archdaily

Этот проект не просто создаст новую икону для любителей спорта. Он также экспериментирует с публичным пространством нового типа,

– говорит один из разработчиков.

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Корты будут сдавать в аренду всем желающим / Фото Archdaily