Архитекторы разработали 91-метровый небоскреб, который состоит из теннисных кортов: фото
Архитектурное бюро CRA-Carlo Ratti Associati совместно с архитектором Итало Рота спроектировали 91-метровый небоскреб. Здание не будет иметь традиционных этажей и будет состоять только из теннисных кортов. Помещение получит "бутербродную" структуру, ведь корты "наложат" один на один. Больше о теннисном небоскребе – читайте в материале.
Общая площадь игровых площадок составит более 5500 квадратных метров, сообщает Archdaily.
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Проект "теннисной башни" состоит из восьми площадок, которые расположены вертикально друг над другом с использованием плитной конструкции. Каждая такая "коробка" будет иметь по две прозрачные стены с панорамным видом.
Проект пока не до конца завершен / Фото Archdaily
Две другие внешние стены имеют мультимедийный фасад, который может транслировать рекламу и спортивные матчи.
Пока неизвестно где именно такую башню построят / Фото Archdaily
Этот проект не просто создаст новую икону для любителей спорта. Он также экспериментирует с публичным пространством нового типа,
– говорит один из разработчиков.
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Корты будут сдавать в аренду всем желающим / Фото Archdaily
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