Архітектурне бюро CRA-Carlo Ratti Associati спільно з архітектором Італо Рота спроєктували 91-метровий хмарочос. Будівля не матиме традиційних поверхів і складатиметься лише з тенісних кортів. Приміщення матиме "бутербродну" структуру, адже корти "накладуть" один на один. Більше про тенісний хмарочос – читайте в матеріалі.

Загальна площа ігрових майданчиків складатиме понад 5500 квадратних метрів, повідомляє Archdaily.

Зверніть увагу: У Стамбулі з'явився дитячий майданчик майбутнього: що в ньому особливого – фото

Проєкт "тенісної вежі" складається з восьми майданчиків, які розташовані вертикально один над одним із використанням плитної конструкції. Кожна така «коробка» матиме по дві прозорі стіни з панорамним видом.



Проєкт поки не до кінця завершений / Фото Archdaily

Дві інші зовнішні стіни мають мультимедійний фасад, який може транслювати рекламу та спортивні матчі.



Поки невідомо де саме таку вежу зведуть / Фото Archdaily

Цей проєкт не просто створить нову ікону для любителів спорту. Він також експериментує з публічним простором нового типу,

– говорить один з розробників.

Ще: Східний бордель: історичний проєкт Капітолію штату Аризона від Френка Райта – неймовірні фото



Корти здаватимуть в оренду всім охочим / Фото Archdaily