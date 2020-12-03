Архітектори розробили 91-метровий хмарочос, який складається з тенісних кортів: фантастичні фото
Архітектурне бюро CRA-Carlo Ratti Associati спільно з архітектором Італо Рота спроєктували 91-метровий хмарочос. Будівля не матиме традиційних поверхів і складатиметься лише з тенісних кортів. Приміщення матиме "бутербродну" структуру, адже корти "накладуть" один на один. Більше про тенісний хмарочос – читайте в матеріалі.
Загальна площа ігрових майданчиків складатиме понад 5500 квадратних метрів, повідомляє Archdaily.
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Проєкт "тенісної вежі" складається з восьми майданчиків, які розташовані вертикально один над одним із використанням плитної конструкції. Кожна така «коробка» матиме по дві прозорі стіни з панорамним видом.
Проєкт поки не до кінця завершений / Фото Archdaily
Дві інші зовнішні стіни мають мультимедійний фасад, який може транслювати рекламу та спортивні матчі.
Поки невідомо де саме таку вежу зведуть / Фото Archdaily
Цей проєкт не просто створить нову ікону для любителів спорту. Він також експериментує з публічним простором нового типу,
– говорить один з розробників.
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Корти здаватимуть в оренду всім охочим / Фото Archdaily
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