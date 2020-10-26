Строительство на лоне природы часто является спорным. Иногда проекты хвалят за то, что те позволяют "дотянуться" к пейзажам, а порой обвиняют за вмешательство в девственный ландшафт. Какая бы из этих мыслей не была правильной, в разных живописных местах продолжают создавать все новые и новые сооружения. Больше о лучшие зданиях в красивых местах планеты – читайте в материале.

Когда речь идет о строительстве в красивых местах на лоне природы, то архитекторы пытаются минимально вмешиваться в ландшафт, сообщает Archdaily.

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Одной из причин увеличения количества таких проектов является рост спроса на природный туризм.



Популярность стран Северной Европы ежегодно растет / Фото Archdaily

Например, норвежский туристический маршрут Тролльстиген привлекает более 7 миллионов посетителей ежегодно однако доступен только в течение трех месяцев в году.

Также резко выросла популярность Исландии как природного туристического направления. В 2019 году страну посетили меньше чем 500 тысяч туристов, а в 2019 уже почти 2 миллиона посетителей.



Урбанистика медленно отходит на второй план / Фото Archdaily

Эти примеры подчеркивают роль и ответственность архитектуры, которая помогает добраться до некоторых природных объектов, одновременно смягчая влияние большого количества туристов на окружающую среду.



Отели все чаще появляются в экстремальных местах / Фото Archdaily

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В результате архитекторы наперебой придумывают способы подчеркнуть красоту того или иного места, только добавив несколько штрихов к общей картине с помощью обзорных площадок, башен или гостиниц.

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