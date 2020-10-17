Неоправданная великолепие: в США построили гигантский мост вместо обычных лестниц – фото
Мост построили на набережной Евертт, что в Сиэтле. Эта гигантская бетонная структура должна развивать набережную, устанавливая новую связь между историческим парком Гранд-Авеню и набережным районом города. Однако проект не вполне оправдал себя, ведь вместо пешеходного моста могли построить просто лестница. Больше – читайте в материале.
Среди преимуществ новой конструкции – ее инклюзивность, ведь пользоваться ею удобно и людям с инвалидностью, сообщает Archdaily.
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Мост призван облегчить переход между набережной и районом города, который расположен на 28 метров выше. В результате здесь появилась сложная конструкция с переплетенными пешеходными пандусами и лестницами.
Мост имеет несколько уровней / Фото Archdaily
Дизайн прагматичный и экономический. Объект возводили из стали и бетона, а отделку решили сделать только на алюминиевых ограждениях, которые имеют хаотическую перфорацию.
Конструкция освещена только наполовину / Фото Archdaily
Знаковым этот мост делает сочетания простых и сложных элементов, примитивизма с изысканностью и технологичности с историей.
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