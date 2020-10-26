Будівництво на лоні природи часто є суперечливим. Інколи проєкти хвалять за те, що ті дозволяють "дотягнутися" до пейзажів, а часом звинувачують за втручання в незайманий ландшафт. Яка б з цих думок не була правильною, у різних мальовничих місцях продовжують створювати все нові й нові споруди. Більше про найкращі будівлі в красивих місцях планети – читайте в матеріалі.

Коли йдеться про будівництво у красивих місцях на лоні природи, то архітектори намагаються мінімально втручатись у ландшафт, повідомляє Archdaily.

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Однією з причин збільшення кількості таких проєктів є зростання попиту на природний туризм.



Популярність країн Північної Європи щороку зростає / Фото Archdaily

Так, наприклад норвезький туристичний маршрут Тролльстіген або "Сходи тролів" приваблює понад 7 мільйонів відвідувачів щорічно, проте доступний лише протягом трьох місяців на рік.

Також різко зросла популярність Ісландії як природного туристичного напряму. У 2019 році країну відвідали менше ніж 500 тисяч туристів, а у 2019 вже майже 2 мільйони відвідувачів.



Урбаністика поволі відходить на другий план / Фото Archdaily

Ці приклади підкреслюють роль та відповідальність архітектури, яка допомагає дістатись до деяких природних об'єктів, одночасно пом'якшуючи вплив великої кількості туристів на навколишнє середовище.



Готелі все частіше з'являються в екстремальних місцях / Фото Archdaily

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В результаті архітектори наввипередки вигадують способи підкреслити красу того чи іншого місця, лише додавши кілька штрихів до загальної картини за допомогою оглядових майданчиків, веж чи готелів.

Дивіться більше фото прикладів ландшафтної архітектури: