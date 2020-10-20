Компания Google представила проект преобразования центра города Сан-Хосе, штат Калифорния. Разработанный как корпоративный кампус, проект "Downtown West" выведет общественное пространство на новый уровень, а также увеличит количество парковых участков. Здесь появятся новые офисные здания, жилые дома и коммерческие помещения. Больше о проекте – читайте в материале.

Общая площадь проекта составляет более 32 гектара, пишет Archdaily.

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По словам разработчиков, они намерены сделать так, чтобы район ощущался не как традиционная корпоративная застройка, а пространство, которое ориентировано на жителей.



Новый район будет полностью пешеходным / Фото Archdaily

Планируется построить около 5,900 жилых домов, а также более 46 000 квадратных метров для размещения розничных магазинов, ресторанов и культурных центров. Офисные помещения будут иметь общую площадь почти 700 000 квадратных метров.



Общий план проекта / Фото Archdaily

Обновленный центр соединят с другими районами Сан-Хосе велосипедными и пешеходными дорожками.



Изменения будут и на набережной города / Фото Archdaily

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Разработка предусматривает установление ряда элементов дизайна, вместе с центральной площадью под названием The Gateway. Трансформация ожидает и набережную, которая станет "зеленее" и более доступной для прогулок.