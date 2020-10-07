Дом известного джазового музыканта Дэвида Брубека выставили на продажу. За резиденцию в штате Коннектикут просят больше 2,5 миллиона долларов. Особняк оформлен в японском стиле и имеет большую площадь. Больше о вилле Дэвида Брубека – читайте в материале.

Дэвид Брубек проживал в этом доме до конца жизни в 2012 году. Человеку, который сделал серьезный вклад в джазовую музыку, было 91 год, информирует Architectural Digest.

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Здание построили еще в начале 60-лет, а сегодня она впервые выставлена ​​на продажу. Общая площадь здания более 570 квадратных метров, а участок, на котором расположена вилла, имеет более 3 гектаров.



Вокруг здания раскинулся традиционный японский сад / Фото Realtor

Особняк выполнен в японском стиле, ведь Брубек увлекся японской культурой и архитектурой после посещения этой страны. Резиденция содержит ряд элементов, которые родом из Азии. Так, на всей территории и внутри дома можно увидеть красные месячные ворота, сад с фонтанами и мостами и тому подобное.



Красные щиты можно найти по всей территории / Фото Architectural Digest

Фасад здания частично оформлен из камня, а частично из деревянной вагонки, окрашенной в красный цвет; задняя часть здания полностью сделаны из стеклянных окон.



Задняя стена здания полностью сделана из стекла / Фото Realtor

Внутри особняк предлагает большое количество спален с каминами в каждой. Главный из них располагается в большой гостиной. Наверху есть любимая комната Брубека – музыкальная. Здесь стоят сразу три фортепиано.



Фортепиано продаются вместе с домом / Фото Realtor

Резиденция также может похвастаться крытым бассейном, сауной и тренажерным залом, а также ограждена верандой и террасой.



Сад имеет многочисленные озера и мосты к ним / Фото Realtor

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