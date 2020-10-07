Архитектура в японском стиле: в США продается дом известного джазового музыканта – фото
Дом известного джазового музыканта Дэвида Брубека выставили на продажу. За резиденцию в штате Коннектикут просят больше 2,5 миллиона долларов. Особняк оформлен в японском стиле и имеет большую площадь. Больше о вилле Дэвида Брубека – читайте в материале.
Дэвид Брубек проживал в этом доме до конца жизни в 2012 году. Человеку, который сделал серьезный вклад в джазовую музыку, было 91 год, информирует Architectural Digest.
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Здание построили еще в начале 60-лет, а сегодня она впервые выставлена на продажу. Общая площадь здания более 570 квадратных метров, а участок, на котором расположена вилла, имеет более 3 гектаров.
Вокруг здания раскинулся традиционный японский сад / Фото Realtor
Особняк выполнен в японском стиле, ведь Брубек увлекся японской культурой и архитектурой после посещения этой страны. Резиденция содержит ряд элементов, которые родом из Азии. Так, на всей территории и внутри дома можно увидеть красные месячные ворота, сад с фонтанами и мостами и тому подобное.
Красные щиты можно найти по всей территории / Фото Architectural Digest
Фасад здания частично оформлен из камня, а частично из деревянной вагонки, окрашенной в красный цвет; задняя часть здания полностью сделаны из стеклянных окон.
Задняя стена здания полностью сделана из стекла / Фото Realtor
Внутри особняк предлагает большое количество спален с каминами в каждой. Главный из них располагается в большой гостиной. Наверху есть любимая комната Брубека – музыкальная. Здесь стоят сразу три фортепиано.
Фортепиано продаются вместе с домом / Фото Realtor
Резиденция также может похвастаться крытым бассейном, сауной и тренажерным залом, а также ограждена верандой и террасой.
Сад имеет многочисленные озера и мосты к ним / Фото Realtor
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Кто такой Дэвид Брубек?
Известный в США джазовый пианист и композитор. Его творческая активность пришлась на период с 1949 по 2008 годы. Считается, что Брубек внес очень весомый класс популяризацию джаза в США. Речь идет прежде всего о "Вест-коуст-стиле" и "кул-джазе".
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