Архітектура в японському стилі: у США продається будинок відомого джазового музиканта – фото
Будинок відомого джазового музиканта Девіда Брубека виставили на продаж. За резиденцію у штаті Коннектикут просять понад 2,5 мільйона доларів. Особняк оформлений в японському стилі та має велику площу. Більше про віллу Девіда Брубека – читайте в матеріалі.
Девід Брубек проживав в цьому будинку до кінця життя у 2012 році. Людині, яка зробила серйозний вклад у джазову музику, було 91 рік, інформує Architectural Digest.
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Будівлю побудували ще на початку 60-років, а сьогодні вона вперше виставлена на продаж. Загальна площа будівлі понад 570 метрів квадратних, а ділянка, на якій розташована вілла, має понад 3 гектари.
Навколо будівлі розкинувся традиційний японський сад / Фото Realtor
Особняк виконаний у японському стилі, адже Брубек захопився японською культурою та архітектурою після відвідин цієї країни. Резиденція містить низку елементів, які родом з Азії. Так, на всій території та всередині будинку можна побачити червоні місячні ворота, сад з фонтанами та мостами і таке інше.
Червоні щити можна знайти по усій території / Фото Architectural Digest
Фасад будівлі частково оформлений з каменю, а частково з дерев'яної вагонки, яка пофарбована в червоний колір; задня частина будинку повністю зроблені зі скляних вікон.
Задня стіна будівлі повністю зроблена зі скла / Фото Realtor
Всередині особняк пропонує велику кількість спалень з камінами у кожній. Головний з них розташовується у великій вітальні. Нагорі є улюблена кімната Брубека – музична. Тут стоять одразу три фортепіано.
Фортепіано продаються разом з будинком / Фото Realtor
Резиденція також може похвалитися критим басейном, сауною та тренажерним залом, а також огородженою верандою та терасою.
Сад має численні озера та мости до них / Фото Realtor
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Хто такий Девід Брубек?Відомий у США джазовий піаніст та композитор. Його творча активність припала на період з 1949 по 2008 роки. Вважається, що Брубек вніс дуже вагомий клас у популяризацію джазу в США. Йдеться передусім про "вест-коуст-стиль" та "кул-джаз".
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