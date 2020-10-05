Еще в июле этого года стало известно, что звезда НБА Леброн Джеймс планирует купить роскошную виллу в Беверли-Хиллз. Недавно элитная недвижимость стала полноценной собственностью баскетболиста, ведь он официально выплатил 36,8 миллиона долларов за новый особняк в Средиземноморском стиле. История и фото помещения – в материале.

Особняк был построен еще в 30-е годы прошлого века, сообщает Architectural Digest.

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Ранее вилла принадлежала покойному Ли Филиппу Беллу, но он далеко не первый владелец.



Особняк постоянно модернизировали / Фото Architectural Digest

Построенный в 30-х годах прошлого века, он сначала принадлежал неназванному актеру, получивший "Оскар". Позже хозяином здесь стал предприниматель Говард Хьюз. После этого владельцем именно Белл, выкупил дом и прилегающую территорию в 1986 году за 2,9 миллиона долларов.



В Леброна теперь будет собственный теннисный корт / Фото Architectural Digest

С тех пор бывший владелец так его модернизировал, что он стал стоить в несколько десятков раз больше. Здесь было сделано ландшафтные работы на площади 1,1 гектар, а также на территории самого особняка.



Леброн Джеймс является звездой команды "Лос-Анджелес Лейкерс" / Eurosport

Сегодня кроме главного здания здесь есть еще два, а также теннисный корт, открытый бассейн и длинный кирпичный подъезд, который ведет к небольшой площади с фонтаном.



Дом оказался очень просторным / Фото Architectural Digest

Также есть еще один фонтан во внутреннем дворике и еще один внутри столовой, которая имеет большое мансардное окно. В гостиной есть раздвижные стеклянные двери, которые выходят главный двор с потрясающим видом на город.



Со двора хорошо видно Лос-Анджелес / Фото Architectural Digest

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Кроме новой недвижимой собственности, Леброн владеет по крайней мере еще двумя домами в Лос-Анджелесе.