S3 Architecture раскрыла проект жилого здания, которая была разработана совместно с британским производителем элитных автомобилей Aston Martin. Инновационное помещение будет необычную форму и темный фасад. Больше о здание – читайте в материале.

Инновационный жилой комплекс спроектирован в долине Гудзон, в Нью-Йорке, сообщает Off the mrkt.

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Дом расположен в прекрасной лесистой участке площадью 55 акров. По словам архитекторов, от особняка примерно 2 часа ехать в Нью-Йорк.

Вилла призвана стать настоящей роскошью пространства, приватности и замкнутой жизни.



Дом расположен на небольшом возвышении / Фото Off the mrkt

Здание поднимается как драматическое естественное геологическое образование, – делится впечатлениями разработчик.

Внешний вид определяется эффектным остеклением от пола до потолка и почернелым кедровым фасадом, который установлен под уникальной конструкцией крыши. На цокольном этаже есть гараж, который соединен с гостиной, офисом и винным погребом.

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В общем усадьба предложит 783 квадратных метров площади. За такой дом просят около 7,7 миллиона долларов.