Архітектурна студія S3 спільно з Aston Martin побудують елітний особняк: деталі
S3 Architecture розкрила проєкт житлової будівлі, яка була розроблена спільно з британським виробником елітних автомобілів Aston Martin. Інноваційне приміщення матиме незвичну форму та темний фасад. Більше про будівлю – читайте в матеріалі.
Інноваційний житловий комплекс спроєктований у долині Гудзон, що в Нью-Йорку, повідомляє Off the mrkt.
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Будинок розміщений у чудовій лісистій ділянці площею 55 акрів. За словами архітекторів, від особняка приблизно дві години їхати до Нью-Йорка.
Вілла покликана стати справжньою розкішшю простору, приватності та замкнутого життя.
Будинок розташований на невеликому підвищенні / Фото Off the mrkt
Будівля піднімається як драматичне природне геологічне утворення,
– ділиться враженнями розробник.
Зовнішній вигляд визначається ефектним склінням від підлоги до стелі та почорненим кедровим фасадом, який встановлений під унікальною конструкцією даху. Цокольний поверх містить гараж, який поєднаний з вітальнею, офісом та винним погребом.
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Загалом садиба запропонує 783 квадратних метрів площі. За такий будинок просять близько 7,7 мільйона доларів.