S3 Architecture розкрила проєкт житлової будівлі, яка була розроблена спільно з британським виробником елітних автомобілів Aston Martin. Інноваційне приміщення матиме незвичну форму та темний фасад. Більше про будівлю – читайте в матеріалі.

Інноваційний житловий комплекс спроєктований у долині Гудзон, що в Нью-Йорку, повідомляє Off the mrkt.

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Будинок розміщений у чудовій лісистій ділянці площею 55 акрів. За словами архітекторів, від особняка приблизно дві години їхати до Нью-Йорка.

Вілла покликана стати справжньою розкішшю простору, приватності та замкнутого життя.



Будинок розташований на невеликому підвищенні / Фото Off the mrkt

Будівля піднімається як драматичне природне геологічне утворення,

– ділиться враженнями розробник.

Зовнішній вигляд визначається ефектним склінням від підлоги до стелі та почорненим кедровим фасадом, який встановлений під унікальною конструкцією даху. Цокольний поверх містить гараж, який поєднаний з вітальнею, офісом та винним погребом.

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Загалом садиба запропонує 783 квадратних метрів площі. За такий будинок просять близько 7,7 мільйона доларів.