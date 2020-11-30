Дом с красной крышей от архитектурной фирмы TAA Design победил в ежегодной премии "Dezeen Awards 2020" от известного журнала "Dezeen". Дом во Вьетнаме получил красную крышу с фермой наверху. Больше о победном проекте в сфере архитектуры – читайте в материале.

Этот частный дом, расположенный в небольшом вьетнамском селе также был признан сельским домом года, пишет Dezeen.

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Всего на премию подали 1455 заявок со всего мира. 64 из них были включены в шорт-лист, а победителя определяло жюри, которое состояло из 25 ведущих деятелей из архитектурного мира.



Такая крыша идеально подойдет для фермеров, у которых нет земли / Фото Dezeen

Сам дом отличается своей преклонной многосекционной крышей, которая создает замкнутый цикл экосистемы: рост растений, сбор урожая и потребления. Все овощи, которые выращивают на крыше, сажают и потребляют сами жильцы дома.



Жители выращивают овощи для себя / Фото Dezeen

Сам дом состоит из ряда внутренних двориков, используемых в качестве сада и помещения для совместной деятельности.



Сама крыша создана в виде ступеней / Фото Dezeen

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По словам представителей жюри, этот проект вероятно победил, потому что в его основе лежит природа. Эксперты говорят, что именно в 2020 году карантин заставил больше ценить доступ к свежему воздуху.