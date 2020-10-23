В поисках необычной концепции для нового проекта архитектор Хавьер Сеносиан пришел к истокам человечества, которое в начале своего существования искали убежища в пещерах, а также наблюдал за жизнью животных. В итоге получился наполовину подземный эко дом. Больше о креативном жилье из Мексики – читайте в материале.

Organic House – название проекта, который расположился в мексиканском муниципалитете Наукальпан-де-Хуарес, информирует His.ua.

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Площадь этого частично погруженной в землю здания составляет 178 квадратных метров, а конструкция напоминает скорлупу арахиса. Здесь есть два круглых пространства, которые соединены узким коридором.



Несмотря на расположение, внутри дом получился довольно светлым / Фото His.ua

В одной из общих комнат оснащено пространство для гостиной, столовая и кухни, а в другой – простор для сна, гардеробная и ванная. Чтобы избежать дополнительных расходов материалов и нецелесообразного использования полезной площади, мебель дома была сразу заложена в проект.



Дом как бы "встроенный" в склон холма / Фото His.ua

Несмотря на все, помещение не похоже на темную нору, ведь комнаты имеют большие стеклянные окна, которые внешне кажутся "иллюминаторами" внутри обычного зеленого холма.

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Дом, в котором будет проживать сам архитектор, также является дружественным к экологии, ведь не требует отопления и потребляет минимальное количество электроэнергии.

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