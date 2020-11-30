Будинок з червоним дахом від архітектурної фірми TAA Design переміг у щорічній премії "Dezeen Awards 2020" від відомого журналу "Dezeen". Будинок у В'єтнамі отримав червоний дах з фермою нагорі. Більше про переможний проєкт в сфері архітектури – читайте в матеріалі.

Цей приватний будинок, розташований у невеликому в'єтнамському селі також був визнаний сільським будинком року, пише Dezeen.

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Загалом на премію подали 1455 заявок з усього світу. 64 з них були включені до шорт-листа, а переможця визначало журі, яке складалось з 25 провідних діячів з архітектурного світу.



Такий дах ідеально підійде для фермерів, в яких немає землі / Фото Dezeen

Сам будинок вирізняється своїм похилим багатосекційним дахом, який створює замкнутий цикл екосистеми: ріст рослин, збір врожай та споживання. Усі овочі, які вирощують на даху, садять та споживають самі мешканці будинку.



Мешканці вирощують овочі для себе / Фото Dezeen

Сам будинок складається з низки внутрішніх двориків, що використовуються як сади та приміщення для спільної діяльності.



Сам дах створений у вигляді східців / Фото Dezeen

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За словами представників журі, цей проєкт імовірно переміг, бо в його основі лежить природа. Експерти говорять, що саме 2020 рік через карантинні обмеження змусив більше цінувати доступ до свіжого повітря.