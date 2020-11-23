В юго-восточной части острова Ломбок, что в Индонезии, появился экологический курорт откуда открывается потрясающий вид на океан. Кроме экологических домов, которые сделаны из утрамбованной земли, на территории курорта есть открытый кинотеатр, бассейн и ресторан, работающий по принципу "от фермы к столу". Также каждый желающий может выкупить один из домиков и сдавать помещения в аренду.

Экологический курорт называется Dome Lombok, пишет Inhabitat.

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Курорт состоит из отдельных небольших домиков, построенных из утрамбованной земли и имеют форму большого яйца.



Внешне домики похожи на яйца / Фото Inhabitat

Сегодня здесь уже есть 9 таких домиков, пермакультурние сады, ресторан "от фермы к столу", бар с органическими соками, открытый кинотеатр и бассейн. Позже планируют достроить еще 9 домов, шале, художественные мастерские, а также пространство для коворкинга.



Дома идеально подойдут для тех, кто любит экологический туризм / Фото Inhabitat

По словам креативного директора проекта, остров Ломбок давно потерпел бум в экологическом туризме, а этот курорт стал наиболее передовым постоянным проектом в этом регионе.



Виды – один из крупнейших козырей курорта / Фото Inhabitat

Интересно, что стать инвестором Dome Lombok может каждый желающий. Покупателю предлагают приобрести один из домиков и позже сдавать его в аренду. Площадь одного номера колеблется от 15 до 100 квадратных метров, а цены начинаются от 49 000 евро.

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Остров может похвастаться чистым коралловым побережьем, что привлекает сюда дайверов и серферов. Также неподалеку от курорта есть международный аэропорт.

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