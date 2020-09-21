Где живет Арнольд Шварценеггер: фото дома, где были воспитаны дети актера
В штате Калифорния близ Лос-Анджелеса известный актер и политик Арнольд Шварценеггер и его жена Мария Шрайвер проживали с 1986 по 2003 год, где и воспитали своих детей. Сегодня "Железный Арни" разведен, а дом был продан. Что интересного скривает это помещение - читайте в материале
Развод и продажа дома произошли на фоне скандала вокруг отношений Арнольда с его горничной, сообщает Daily Mail.
Смотрите также: Где живет Опра Уинфри: 5 домов американской ведущей – фото
Вилла площадью почти 100 квадратных метров в тихоокеанском районе Калифорнии, которая продаётся за 12,9 миллиона долларов, может похвастаться девятью спальнями и девятью ванными комнатами, большим бассейном и теннисным кортом.
У дома есть большой открытый бассейн / Фото Bussines Insider
Дом в средиземноморском стиле расположен рядом с конными тропами и полями для поло в историческом парке Вилла Роджерса. На территории также есть бассейн, большой внутренний дворик и обширный сад.
Вокруг виллы есть огромная придомовая территория / Фото MLS
Внутри дом имеет белые стены и мраморный пол, а с гостиной, где установлены белая мебель, красный диван и камин, большие французские окна выходят на внутренний дворик.
В интерьере присутствуют веяния разных стилей / Фото MLS
Открытые балки придают этому пространству сельского шарма, а из общего стиля выбиваются только детские.
Вас может заинтересовать: Дом Коко Шанель: в Шотландии пытаются продать загородную виллу известного дизайнера – фото
Смотрите больше фото дома, где жил Арнольд Шварценеггер:
-
Где живет Арнольд Шварценеггер: фото дома, где были воспитаны дети актера21 сентября , 22:07
-
Крупнейшая в мире крышная ферма: в университете Таиланда выращивают 20 тонн пищи в год – фото16 сентября , 16:08
-
"Клавишная" крыша и зелень: во Вьетнаме строительная компания создала необычный офис – фото17 сентября , 14:41