В штате Калифорния близ Лос-Анджелеса известный актер и политик Арнольд Шварценеггер и его жена Мария Шрайвер проживали с 1986 по 2003 год, где и воспитали своих детей. Сегодня "Железный Арни" разведен, а дом был продан. Что интересного скривает это помещение - читайте в материале

Развод и продажа дома произошли на фоне скандала вокруг отношений Арнольда с его горничной, сообщает Daily Mail.

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Вилла площадью почти 100 квадратных метров в тихоокеанском районе Калифорнии, которая продаётся за 12,9 миллиона долларов, может похвастаться девятью спальнями и девятью ванными комнатами, большим бассейном и теннисным кортом.



У дома есть большой открытый бассейн / Фото Bussines Insider

Дом в средиземноморском стиле расположен рядом с конными тропами и полями для поло в историческом парке Вилла Роджерса. На территории также есть бассейн, большой внутренний дворик и обширный сад.



Вокруг виллы есть огромная придомовая территория / Фото MLS

Внутри дом имеет белые стены и мраморный пол, а с гостиной, где установлены белая мебель, красный диван и камин, большие французские окна выходят на внутренний дворик.



В интерьере присутствуют веяния разных стилей / Фото MLS

Открытые балки придают этому пространству сельского шарма, а из общего стиля выбиваются только детские.

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