У штаті Каліфорнія поблизу Лос-Анджелеса відомий актор та політик Арнольд Шварценеггер та його дружина Марія Шрайвер проживали з 1986 по 2003 рік, де і виховали своїх дітей. Сьогодні "Залізний Арні" розлучений, а будинок був проданий. Що цікавого у цьому помешкання – читайте в матеріалі.

Розлучення та продаж будинку сталися на тлі скандалу щодо стосунків Арнольда з його покоївкою, повідомляє Daily Mail.

Дивіться також: Де живе Опра Уінфрі: 5 будинків американської ведучої – фото

Вілла площею майже 100 квадратних метрів у тихоокеанському районі Каліфорнії, що продається за 12,9 мільйона доларів, може похвалитися дев'ятьма спальнями та дев'ятьма ванними кімнатами, великим басейном та тенісним кортом.



Будинок має великий відкритий басейн / Фото Bussines Insider

Будинок у середземноморському стилі розташований поруч із кінними стежками та полями для поло в історичному парку Вілла Роджерса. На території також є басейн, великий внутрішній дворик та розлогий сад.



Навколо вілли величезна прибудинкова територія / Фото MLS

Всередині будинок має білі стіни та мармурову підлогу, а з вітальні, де встановлені білі меблі, червоний диван та камін, великі французькі вікна виходять на внутрішній дворик.



В інтер'єрі присутні віяння різних стилів / Фото MLS

Відкриті балки надають цьому простору сільського шарму, а із загального стилю вибиваються лише дитячі кімнати.

Вас може зацікавити: Будинок Коко Шанель: в Шотландії намагаються продати заміську віллу відомої дизайнерки – фото

Дивіться більше фото будинку, де жив Арнольд Шварценеггер: