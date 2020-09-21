Этот загородный дом в Шотландии считается гнездышком известного дизайнера Коко Шанель и герцога Вестминстерского Хью Гросвенора. Сегодня вилла сегодня запущена и выставлена на продажу. Огромный особняк был оформлен в классическом стиле с большим количеством декора. Больше о когда-то стильное помещение – читайте в материале.

Расположен дворец недалеко от городка Лерг на севере Шотландии, сообщает Novate.

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Технически, владельцем дома был избранник известной кутюрье герцог Х. Гросвенор, но в дом они приезжали только вдвоем, а облагораживанием самой виллы и придомовой территории занималась Коко Шанель.



На протяжении 60 лет вилла оставалась запущенной / Фото Novate

От красоты, которую собственноручно создавала дизайнер, сегодня не осталось ничего, потому что с 60-х годов дом стоит заброшенным. Сначала покупатель виллы планировал обустроить здесь отель, но что-то пошло не так.



Раньше вилла имела классический интерьер / Фото Novate

Этот старинный особняк построили еще в 1820 году на участке, который занимал более 282 гектаров. Его несколько раз перестраивали из-за пожаров.



Антикварная мебель и массивные чугунные камины разрушаются со временем / Фото Novate

Здесь отдыхали не только дизайнер и ее избранник, но и многие высокопоставленные гости из Франции и Великобритании того времени. Погостить сюда приезжал даже тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.



Известная пара в компании Уинстона Черчилля на охоте рядом с виллой / Фото Novate

В доме еще сохранились некоторые элементы изысканного классического дизайна вроде обоев, антикварной мебели или чугунных каминов.

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Ранее дворец был изысканным помещением / Фото Novate