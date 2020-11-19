Архитектурный тип частных домов, который получил название Барнхаус (Barnhouse), хорошо приживается в Украине. Эта разновидность минималистичных домов присущ малоэтажной застройке и особенно активно его внедряют на Прикарпатье. Более о развитии стиля Барнхаус в Украине – читайте в материале.

Жилье быстро приобрело популярность во многих странах Европы и США, пишет Galka.IF.ua.

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Одним из главных архитекторов, которые занимаются проектами домов этого типа, является Хеннинг Штуммель. Именно это имя связывают с этим популярным сегодня архитектурным стилем. Специалист создал проект под названием "Tin House", за что его наградили на Всемирном фестивале архитектуры в 2016 году.



"Tin House" отличаются красным цветом фасада / Фото Pro-remont

Основными характеристиками Барнхаусу является его сдержанность в дизайне экстерьера и интерьера. Также такое жилье отличается энергоэффективностью и экологичностью.

Такие дома обычно одноэтажные, но имеют высокие потолки. Дизайн отличается использованием минимализма, лофт и био-тека. Жители могут чувствовать связь с природой через большую площадь стекла, однако жилье остается теплым при минусовых температурах и прохладным в жару.



Существуют варианты с деревянной облицовкой / Фото Pinterest

Весь дом изнутри изолированный материалами с высокими экологическими показателями. Узнаваемости стиля добавляет фальцованная металлическая крыша, который способна прослужить много лет.



Дома могут иметь и два этажа / Фото Pinterest

Барнхаус хорошо прижился в Ивано-Франковске, а местные предприниматели Любомир Китраль и Олег Шеремета основали компанию, которая занимается установлением исключительно Барнхаусов.



Существует множество вариантов Барнхауса / Фото Pinterest

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По словам мужчин, на сегодня в Украине уже сформирован спрос не на элитные особняки, а на экологическое жилье.