Барнхаус: як в Україні приживається популярний архітектурний стиль – приклад Прикарпаття
Архітектурний тип приватних будинків, який отримав назву Барнхаус (Barnhouse), добре приживається в Україні. Цей різновид мінімалістичних будинків притаманний малоповерховій забудові та особливо активно його впроваджують на Прикарпатті. Більше про розвиток стилю Барнхаус в Україні – читайте в матеріалі.
Житло швидко набуло популярності у багатьох країнах Європи та США, пише Galka.IF.ua.
Будиночки з Карпат у цьому стилі: Екологічність та спокій: в Карпатах з'явились будиночки, що змінюють сферу туристичних послуг
Одним з головних архітекторів, які займаються проєктами будинків цього типу, є Хеннінг Штуммель. Саме це ім'я пов'язують з цим популярним сьогодні архітектурним стилем. Фахівець створив проєкт під назвою "Tin House", за що його нагородили на Всесвітньому фестивалі архітектури у 2016 році.
"Tin House" вирізняються червоним кольором фасаду / Фото Pro-remont
Основними характеристиками Барнхаусу є його стриманість у дизайні екстер'єру та інтер'єру. Також таке помешкання вирізняється енергоефективністю та екологічністю.
Такі будинки зазвичай одноповерхові, але мають високі стелі. Дизайн вирізняється використанням мінімалізму, лофту та біо-теку. Мешканці мають змогу відчувати зв'язок з природою через велику площу скла, проте житло лишається теплим при мінусових температурах та прохолодним під час спеки.
Існують варіанти з дерев'яним облицюванням / Фото Pinterest
Весь будинок зсередини ізольований матеріалами з високими екологічними показниками. Впізнаваності стилю додає фальцьований металевий дах, який здатен прослужити багато років.
Будинки можуть мати і два поверхи / Фото Pinterest
Барнхаус добре прижився у Івано-Франківську, а місцеві підприємці Любомир Кітраль та Олег Шеремета заснували компанію, яка займається встановленням винятково Барнхаусів.
Існує безліч варіантів Барнхаусу / Фото Pinterest
Схоже: Зберуть перед вашим приїздом не тільки у Європі: переносні готельні номери з'являться у США
За словами чоловіків, на сьогодні в Україні вже сформований попит не на елітні особняки, а на екологічне житло.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада , 17:14
-
На відстані кількох метрів: в Нідерландах відкрили торговий хаб з KFC та McDonald's поруч – фото16 листопада , 20:09
-
Ось як треба переїжджати: в Канаді подружня пара перевезла свій будинок на острів – відео13 листопада , 16:49