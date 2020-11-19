Архітектурний тип приватних будинків, який отримав назву Барнхаус (Barnhouse), добре приживається в Україні. Цей різновид мінімалістичних будинків притаманний малоповерховій забудові та особливо активно його впроваджують на Прикарпатті. Більше про розвиток стилю Барнхаус в Україні – читайте в матеріалі.

Житло швидко набуло популярності у багатьох країнах Європи та США, пише Galka.IF.ua.

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Одним з головних архітекторів, які займаються проєктами будинків цього типу, є Хеннінг Штуммель. Саме це ім'я пов'язують з цим популярним сьогодні архітектурним стилем. Фахівець створив проєкт під назвою "Tin House", за що його нагородили на Всесвітньому фестивалі архітектури у 2016 році.



"Tin House" вирізняються червоним кольором фасаду / Фото Pro-remont

Основними характеристиками Барнхаусу є його стриманість у дизайні екстер'єру та інтер'єру. Також таке помешкання вирізняється енергоефективністю та екологічністю.

Такі будинки зазвичай одноповерхові, але мають високі стелі. Дизайн вирізняється використанням мінімалізму, лофту та біо-теку. Мешканці мають змогу відчувати зв'язок з природою через велику площу скла, проте житло лишається теплим при мінусових температурах та прохолодним під час спеки.



Існують варіанти з дерев'яним облицюванням / Фото Pinterest

Весь будинок зсередини ізольований матеріалами з високими екологічними показниками. Впізнаваності стилю додає фальцьований металевий дах, який здатен прослужити багато років.



Будинки можуть мати і два поверхи / Фото Pinterest

Барнхаус добре прижився у Івано-Франківську, а місцеві підприємці Любомир Кітраль та Олег Шеремета заснували компанію, яка займається встановленням винятково Барнхаусів.



Існує безліч варіантів Барнхаусу / Фото Pinterest

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За словами чоловіків, на сьогодні в Україні вже сформований попит не на елітні особняки, а на екологічне житло.