В Гельсінкі, що є столицею Фінляндії, відкрили оновлений олімпійський комплекс. Відкриття приурочили до 90-річчя арени. Споруда прийматиме матчі з різноманітних спортивних змагань, адже після реконструкції вона відповідає вимогам міжнародних організацій. Більше про відремонтований стадіон – читайте в матеріалі.

Саме на цьому стадіоні відбулись тринадцяті за рахунком літні Олімпійські ігри, пише Archdaily.

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Для багатьох фінів цей стадіон є одним із символів світанку нової ери для молодої нації. Вежа поряд з ареною навіть була зображена на поштовій марці та листівці з Олімпіади у 1952 році. З того часу стадіон зазнав вже четвертої реконструкції.



Вежа поряд зі стадіоном є одним з найвпізнаваніших символів фінської столиці / Фото Archdaily

Після численних реновацій первісна архітектура трохи розмилась, але головною метою було пристосування стадіону до новітніх вимог МОК та ФІФА.

Новий об'єкт зберіг свою впізнаваність та водночас отримав імпульс для пожвавлення подій в чаші арени.



Білим кольором фарбували усі бетонні поверхні / Фото Archdaily

Оштукатурені фасади та бетонні конструкції з цегляною кладкою були відновлені у первісному вигляді. Також старі ряди лавок замінили новими окремими сидіннями, а новий навіс майже повністю покриває трибуни. Розширили площу підтрибунного приміщення та оновили бігові доріжки.



Стадіон сьогодні вміщує близько 40 тисяч глядачів / Фото Archdaily

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Важливим аспектом також стало фарбування звичайного сірого бетону в білосніжний колір.

Дивіться більше фото оновленого олімпійського стадіону в Гельсінкі: