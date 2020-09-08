Архитектурная студия А-01 реализовала проект дома с нулевым углеродным следом в Коста-Рике. Здание является образцом экологичности, а стены здесь сделаны из деревянных жалюзи. Именно это позволило помещению увеличить количество естественного света внутри, а также создать перекрестную вентиляцию.

Дом полностью модульный. Его собрали за пределами строительной площадки, а затем перевезли грузовиком, сообщает Dezeen.

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Готовое здание перевезли в небольшую деревню Охочал в одной из провинций Коста-Рики. Из-за тропического климата дом не требует стандартного отопления или системы кондиционирования. Эти функции берут на себя наклонные стены.

Дом можно легко разобрать за несколько дней / Фото Dezeen

Сборные конструкции дома состоят из стального каркаса, который поднят на бетонном фундаменте, а также колонн, которые образуют второй слой стен.

Внутри есть кухня, ванная, несколько спален и гостиная / Фото Dezeen

Перегородки из тонких планок действуют как большие жалюзи, открываясь или закрываясь, чтобы обеспечить поперечную вентиляцию или сохранить тепло внутри дома.

Жилье не связано с местными электрическими и водопроводными сетями. Потребность в электроэнергии компенсируется наличием солнечных панелей, которые используются и для нагрева воды на месте.

Интерьер в доме – минималистичный / Фото Dezeen

Внутри жилая зона имеет открытый план, куда входит зона гостиной и столовой, две ванные комнаты, спальни и террасы.

Такое помещение производит на 40% меньше выбросов углерода, чем типичный костариканский дом такого же размера. Остальные 60% мы компенсируем через отказ от потребления воды или электроэнергии села,

– рассказали представители компании.

Дом никак не будет загрязнять экологию / Фото Dezeen

После доработки проекта, студия предложит массовое строительство экологичного жилья по собственным разработкам.

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