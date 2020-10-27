Деревянные фасады и огромные балконы: в Вене построят экологический жилой комплекс – фото
Большой комплекс на 213 квартир и восемь магазинов состоит из отдельных домов с деревянными фасадами и большими вытянутыми балконами. Проект призван создать одни из самых экологичных квартир во всей Вене. Больше о новом жилой комплекс в Вене – читайте в материале.
Строительство начнется уже скоро, сообщает Archdaily.
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Жилой комплекс состоит из семи зданий от четырех до семи этажей высотой, а также из подземного паркинга.
Первые этажи домов здесь отведены под коммерческие площади / Фото Archdaily
На территории самого комплекса между домами образована холмистая зона с пространствами для пешеходов. Архитекторы хотели избежать "коридорной" организации пространств. Здесь много зелени и хорошо освещена территория. Места для встреч сформированы перед подъездами, прачечными и игровыми площадками.
Сами квартиры, по словам архитекторов, будут иметь свободную планировку, чтобы владельцы могли сами формировать и отделять большинство комнат.
Внешние пространства получили причудливые формы / Фото Archdaily
Наружные стены облицованы лиственницей, установление которой занимает всего несколько дней, также такой фасад минимизирует уровень пыли, шума и испарений. Под деревом архитекторы предусмотрели использование минеральной ваты как утеплителя.
Бетонный каркас обеспечивает свободу при проектировании фасада и постоянную гибкость в планах квартир. В результате некоторые квартиры получили балконы, которые размерами больше напоминают большие лоджии.
Владельцы квартир без балконов будут иметь собственный небольшой двор / Фото Archdaily
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Таким образом сочетание железобетонных конструкций с деревом позволяет выполнить противопожарные требования и воплотить экономические строительные методы.
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