Лондонская архитектурная компания RCK разработала проект поселка для пенсионеров с нулевым уровнем выбросов углерода. В общем 140 квартир с общей площадью в 15 000 квадратных метров станут самым экологичным населенным пунктом в стране. Больше о экологическом жилье дял пенсионеров в Великобритании – читайте в материале.

Жилье разработали для города британского города Честер, сообщает Archdaily.

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Как объясняет команда дизайнеров, их предложение имеет цель "поднять планку" для пенсионного жилья и сплоченности общин. Формально проект будет включать шесть вилл, а также коммунальные помещения, которые будут открыты для общественности и организованы вокруг центральной аллее возле парка.



Экологическая деревня будет предназначена только для пенсионеров / Фото Archdaily

В город нельзя будет ездить на автомобилях, которые загрязняют окружающую среду. Именно жилье будет "прилегать к общественному парку с многочисленными пешеходными путями и велодорожками".



Автомобили здесь будут экологическими / Фото Archdaily

Деревня с нулевыми показателями загрязнения экологии ожидает решения от совета города Честер до января 2021 года. После этого проект начнут воплощать в жизнь.

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Образец плана города Честер / Фото Archdaily