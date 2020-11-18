Брюссельский железнодорожный вокзал превратили в деревянный торговый центр: фото
Железнодорожная станция Gare Maritime в Брюсселе претерпела огромные изменения. Здание когда-то было одним из крупнейших товарных железнодорожных станций в Европе. Недавно его реконструировали и создали огромное коммерческое пространство с залом для проведения различных событий. Больше о большой реновации – читайте в материале.
Здание покрыли ламинированным брусом, пишет Inhabitat.
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По словам архитекторов, это сооружение является крупнейшим в Европе проектом поперечно-ламинированной древесины. После реконструкции площадь пространства составляет около 45 тысяч квадратных метров. Наряду с залами, крышами и боковыми проходами, новый дизайн создает сооружение, имитирующее небольшой город с улицами и парками.
Во время реновации использовали только дерево / Фото Inhabitat
В результате конструкция отличается различными видами соединения и модульными деревянными строительными элементами.
Центральное пространство на прежнем вокзале расчищено для публичных мероприятий и содержит зеленый прогулочный бульвар с обеих сторон. Маршруты имеют ширину 16 метров, что дает пешеходам много места, чтобы насладиться внутренним садом.
Внутри вокзала также будут расти деревья / Фото Inhabitat
Поскольку Брюссель расположен в средиземноморском климате, дизайнеры выбрали растения, которые приспосабливаются к конкретным условиям выращивания.
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Также вокзал теперь является экологически нейтральным, ведь на крыше расположены солнечные панели, а само здание использует геотермальную энергию и систему сбора дождевой воды для полива массивных садов.
Смотрите больше фото реновации бывшего вокзала в Брюсселе:
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