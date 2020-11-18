Железнодорожная станция Gare Maritime в Брюсселе претерпела огромные изменения. Здание когда-то было одним из крупнейших товарных железнодорожных станций в Европе. Недавно его реконструировали и создали огромное коммерческое пространство с залом для проведения различных событий. Больше о большой реновации – читайте в материале.

Здание покрыли ламинированным брусом, пишет Inhabitat.

Читателям также понравится: Аварийный замок Хельфштин в Чехии в конце восстановили: как он выглядит сегодня – фото

По словам архитекторов, это сооружение является крупнейшим в Европе проектом поперечно-ламинированной древесины. После реконструкции площадь пространства составляет около 45 тысяч квадратных метров. Наряду с залами, крышами и боковыми проходами, новый дизайн создает сооружение, имитирующее небольшой город с улицами и парками.



Во время реновации использовали только дерево / Фото Inhabitat

В результате конструкция отличается различными видами соединения и модульными деревянными строительными элементами.

Центральное пространство на прежнем вокзале расчищено для публичных мероприятий и содержит зеленый прогулочный бульвар с обеих сторон. Маршруты имеют ширину 16 метров, что дает пешеходам много места, чтобы насладиться внутренним садом.



Внутри вокзала также будут расти деревья / Фото Inhabitat

Поскольку Брюссель расположен в средиземноморском климате, дизайнеры выбрали растения, которые приспосабливаются к конкретным условиям выращивания.

Еще: Грамотная реставрация: в Берлине стильно обновили историческое помещение почты – фото

Также вокзал теперь является экологически нейтральным, ведь на крыше расположены солнечные панели, а само здание использует геотермальную энергию и систему сбора дождевой воды для полива массивных садов.

Смотрите больше фото реновации бывшего вокзала в Брюсселе: