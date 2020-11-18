Залізнична станція Gare Maritime у Брюсселі зазнала величезних змін. Будівля колись була однією з найбільших товарних залізничних станцій у Європі. Нещодавно її реконструювали та створили величезний комерційний простір із залом для проведення різноманітних подій. Більше про велику реновацію – читайте в матеріалі.

Будівлю покрили ламінованим брусом, пише Inhabitat.

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За словами архітекторів, ця споруда є найбільшим в Європі проєктом поперечно-ламінованої деревини. Після реконструкції площа простору становить близько 45 000 квадратних метрів. Поряд із залами, дахами та бічними проходами, новий дизайн створює споруду, що імітує невелике місто з вулицями та парками.



Під час реновації використовували лише дерево / Фото Inhabitat

В результаті конструкція вирізняється різними видами з'єднання та модульними дерев'яними будівельними елементами.

Центральний простір на колишньому вокзалі розчищений для публічних заходів та містить зелений прогулянковий бульвар з обох боків. Маршрути мають ширину 16 метрів, що надає пішоходам багато місця, щоб насолодитися внутрішнім садом.



Всередині вокзалу також будуть рости дерева / Фото Inhabitat

Оскільки Брюссель розташований у середземноморському кліматі, дизайнери вибрали рослини, які пристосовуються до конкретних умов вирощування.

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Також вокзал тепер є екологічно нейтральним, адже на даху розташовані сонячні панелі, а сама будівля використовує геотермальну енергію та систему збору дощової води для поливу масивних садів.

Дивіться більше фото реновації колишнього вокзалу в Брюсселі: