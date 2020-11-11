Грамотная реставрация: в Берлине стильно обновили историческое помещение почты – фото
На Hauptstrasse, что в Берлине, местная архитектурная фирма обновила историческое помещение почты. На этом месте добавили два здания для коммерческих целей, а район вокруг стал одним из самых оживленных в городе. Новое помещение получило коричневый фасад, который обложен декоративным кирпичом. Больше об обновлении почтового здания в Германии – читайте в материале.
Современный ансамбль зданий имеет общую площадь в 32 тысячи квадратных метров, сообщает Archdaily.
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Кроме почты в обновленном здании разместят офисы, рестораны, магазины и даже несколько квартир. Таким образом когда-то заброшенное помещение стало привлекать жителей города.
Здание расположено в историческом центре города / Фото Archdaily
Учитывая, что здание почты имеет архитектурную ценность, оно находится под охраной. В результате архитекторы буди вынуждены сохранить первоначальный внешний вид здания. Речь идет о цвете фасада, количестве этажей и определенном размере окон.
Здание получило сводчатые двери / Фото Archdaily
Наибольшие изменения коснулись крыши, где были установлены дополнительные окна с террасами.
Новые здания также были оборудованы кирпичными фасадами, чтобы лучше вписываться в исторический ансамбль, одновременно перенимая и расширяя традиции исторически охраняемых сооружений.
Декоративный кирпич удачно интегрировался в фасад / Фото Archdaily
С помощью передовых технологий, кирпичной кладки и геометрии, достопримечательность и стратегии параметрического проектирования 21 века были хитро связаны.
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Смотрите больше фото обновленного здания почты в Берлине:
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