Архитектурная студия AW2 проектирует "палаточного курорт" посреди пустыни в Саудовской Аравии. Гостиничный комплекс состоит из популярного сегодня глемпинга – говорится об условиях и комфорте обычного отеля, но сам номер расположен в палатке. Больше о глемпинговом комплексе – читайте в материале.

В общем курорт будет состоять из 47 палаток, чтобы увеличить уровень потока туристов в районе пустыни Алула, пишет Dezeen.

Похожее: Курорт на 90 островов: в Саудовской Аравии построят огромный туристический хаб – фото

Туристическое жилье состоит из 47 люксов, что примут формы палаток, подобные тем, которые использовали бедуины – коренное население этой территории.



Часть здания будет построена из земли и кирпича, но сверху будет накрыта навесом / Фото Dezeen

На этой основе (традиционной палатке бедуинов) мы разработали макет, который включал бы все современные функции роскошного гостиничного номера, сохраняя при этом максимальный контакт с окружающей природой,

– объясняет один из архитекторов.



Предполагается строительство целого комплекса / Фото Dezeen

Каждый номер будет иметь одну, две или три спальни. Их построят с кирпичных стен с прессованной землей, а кровля будет состоять из палаточной ткани.



Глемпинг становится все популярнее / Фото Dezeen

По словам разработчиков, такой вид туризма набирает популярность и намного экологичнее, ведь хорошо удерживает прохладу и тепло внутри.

Вас может заинтересовать: Отель в форме шишки – в лесах США можно забронировать отдых на дереве: фото

Курорт планируют открыть в 2021 году, а палатки являются лишь частью освоения пустыни.

Смотрите больше фото глемпинг-курорта в Саудовской Аравии: