В Кувейті розпочали будівництво найбільшої та найвищої судової будівлі у світі. Проєкт був розроблений інженерами Pan Arab Consulting Engineers. Споруда вміщатиме 123 зали суду, а загальна площа приміщень становитиме понад 192 тисячі квадратних метрів. Більше про найбільшу на найвищу судову будівлю у світі – читайте в матеріалі.

Палац задуманий для того, щоб стати "символом справедливості та чесності" для Кувейту, повідомляє Archdaily.

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Будівля складається з двох частин, які поділені за призначенням. В основній частині буде 100 тисяч квадратних метрів офісних приміщень для працівників суду, а 25-поверховий додаток міститиме 123 судові зали.



З верхніх поверхів відкриється вид на Ель-Кувейт / Фото Archdaily

Дизайн був зроблений, щоб наочно показати як правосуддя може служити як уряду, так і його громадянам.



Будівля стане втіленням могутності судової влади / Фото Archdaily

Зовнішній вигляд та оздоблення символізуватиме ваги справедливості через набір рухомих "крил". Вони будуть зроблені як для приміщення під судові зали, так і для офісних приміщень. В основі цих двох крил розташується атріум "Золота Геода".



Атруім буде золотого кольору / Фото Archdaily

Цей центральний простір поєднується з площею, утворюючи вхід до палацу та відкритий зал. Під будівлею розміститься паркінг на 3 тисячі місць для паркінгу.



Паркінг матиме кілька підземних рівнів / Фото Archdaily

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Величезний хол символізуватиме почуті "голоси людей",

– розповідає один з авторів.



Будівлю вже почали зводити / Фото Archdaily