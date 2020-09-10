Архитектурная студия Cobe показала две зарядные станции для электромобилей в Дании. Проект предусматривает использование только природных материалов. Всего компания разработает 48 таких "заправок", которые должны изменить представление о традиционных заправочных станциях.

Проекты должны создавать места, которые "будут давать спокойствие и дзен", пишет Dezeen.

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По словам разработчиков, изначально рассматривалась адаптация классических заправочных станций под электрические. Такие места "характеризуются соответствующим шумом, запахом и яркими коммерческими неоновыми вывесками".



Дерево отвечать экологичности электроавтомобилей / Фото Dezeen

Впрочем зарядная станция для электромобилей не должна копировать классические "заправки".

Проекты Cobe, впрочем все еще напоминают формы классических АЗС из-за того, что они выполняют подобную функцию, однако студия хотела, чтобы электрические станции чем-то отличались. Именно поэтому было принято решение использовать деревянные элементы для строительства.

Зарядка электроавтомобиля длится намного дольше обычного / Фото Dezeen

Что, если бы зарядная станция могла напоминать крону дерева, которая фильтрует свет и придает тень,

- спрашивают разработчики.



Крыша тоже решили сделать экологичным / Фото Archdaily

В результате архитектурная студия отвергла использование краски, лаков, искусственных материалов и асфальта в пользу природных материалов.

Создание приятного места для проведения времени было главной задачей архитекторов, поскольку зарядка электромобиля занимает гораздо больше времени, чем заправка автомобиля бензином.



Пространство здесь обустроена по принципу классических АЗС / Фото Dezeen

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Пространство имеет много зеленых зон и экологическую крышу, а для детей здесь даже установят качели.