В центре Манхэттена завершают строительство нового узкого небоскреба – фото
Архитектурный фотограф Алан Шиндлер показал фото нового небоскреба в центре известного нью-йоркского района – Манхэттена. Разработан британской архитектурной студией Foster + Partners, небоскреб разделен на три секции, каждая из которых будет сужаться ближе к крыше. Больше о стеклянном небоскребе в центральной части Нью-Йорка – читайте в материале.
Общая высота нового небоскреба составит 260 метров, сообщает Dezeen.
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Здание будет иметь офисное назначение, а в верхней секции разместят кафе и помещения для проведения совещаний и конференций. Также на верхних этажах раскинется пентхаус с видом на город.
В нижних этажах помещениях будут размещены кафе и коммунальные помещения, а посередине 20 этажей офисов.
Больше всего незавершенной работы пока внутри небоскреба / Фото Dezeen
Габариты помещения обусловленные шириной улицы и архитектурными требованиями от застройщика, а дизайн фасада не должен был отличаться от окружающих зданий.
Строительство на Манхэттене дорого обходится для застройщиков / Фото Dezeen
По словам разработчика, процесс снятия внешнего крана небоскреба начался, а окончательные работы, как ожидается, будут завершены в декабре.
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Вид с пентхауса / Фото Dezeen
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