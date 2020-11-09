В центрі Мангеттена завершують будівництво нового вузького хмарочоса – фото
Архітектурний фотограф Алан Шиндлер показав фото нового хмарочоса в центрі відомого нью-йоркського району – Мангеттена. Розроблений британською архітектурною студією Foster + Partners, хмарочос розділений на три секції, кожна з яких буде звужуватись ближче до даху. Більше про скляний хмарочос в центральній частині Нью-Йорка – читайте в матеріалі.
Загальна висота нового хмарочоса становитиме 260 метрів, повідомляє Dezeen.
До слова: Найвища будівля у Торонто: як вона виглядає та скільки матиме поверхів – фото проєкту
Будівля матиме офісне призначення, а у верхній секції розмістять кафе та приміщення для проведення нарад і конференцій. Також на верхніх поверхах розкинеться пентхаус з краєвидом на місто.
У нижніх поверхах приміщеннях будуть розміщені кафе та комунальні приміщення, а посередині 20 поверхів офісів.
Найбільше незавершеної роботи поки всередині хмарочоса / Фото Dezeen
Габарити приміщення зумовлені шириною вулиці та архітектурними вимогами від забудовника, а дизайн фасаду не мав відрізнятись від навколишніх будівель.
Будівництво на Мангеттені дорого обходиться для забудовників / Фото Dezeen
За словами розробника, процес зняття зовнішнього крана хмарочоса розпочався, а остаточні роботи, як очікується, будуть завершені в грудні.
Цікаво: Відновитися після пандемії Лондону допоможе "Тюльпан", – архітектурний голова міста
Краєвид з пентхауса / Фото Dezeen
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада , 17:14
-
Хмарочоси з "картонних коробок": в Швеції визначили найкращі будівлі у 2020 році – фото2 листопада , 14:39
-
Так дешевше: в Португалії побудували бюджетний житловий комплекс зі збірного бетону – фото6 листопада , 22:01