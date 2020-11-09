Архітектурний фотограф Алан Шиндлер показав фото нового хмарочоса в центрі відомого нью-йоркського району – Мангеттена. Розроблений британською архітектурною студією Foster + Partners, хмарочос розділений на три секції, кожна з яких буде звужуватись ближче до даху. Більше про скляний хмарочос в центральній частині Нью-Йорка – читайте в матеріалі.

Загальна висота нового хмарочоса становитиме 260 метрів, повідомляє Dezeen.

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Будівля матиме офісне призначення, а у верхній секції розмістять кафе та приміщення для проведення нарад і конференцій. Також на верхніх поверхах розкинеться пентхаус з краєвидом на місто.

У нижніх поверхах приміщеннях будуть розміщені кафе та комунальні приміщення, а посередині 20 поверхів офісів.



Найбільше незавершеної роботи поки всередині хмарочоса / Фото Dezeen

Габарити приміщення зумовлені шириною вулиці та архітектурними вимогами від забудовника, а дизайн фасаду не мав відрізнятись від навколишніх будівель.



Будівництво на Мангеттені дорого обходиться для забудовників / Фото Dezeen

За словами розробника, процес зняття зовнішнього крана хмарочоса розпочався, а остаточні роботи, як очікується, будуть завершені в грудні.

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Краєвид з пентхауса / Фото Dezeen