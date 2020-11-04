Восстановиться после пандемии Лондон поможет "Тюльпан", – архитектурный голова
Председатель архитектуры Лондона Питер Мюррей заявил, что такие туристические достопримечательности, как The Tulip by Foster + Partners (в народе просто "Тюльпан"), нужны, чтобы помочь городу восстановиться от пандемии коронавируса. Больше о новом здание в столице Великобритании – читайте в материале.
Во время своего выступления Мюррей защитил проект высотой в 305 метров, пишет Dezeen.
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Чиновник утверждает, что разработанный архитектурной фирмой Foster + Partners проект туристического аттракциона в форме тюльпана поможет городу восстановить себя после пандемии коронавируса.
Впервые проект представили еще в 2018 году / Фото Archdaily
По словам Питера Мюррея, земля в London City (района небоскребов в Лондоне) является дорогой, а этот проект принесет деньги в экономику города.
Мюррей не видит проблемы в строительстве нового небоскреба / Фото Archdaily
Лондон требует сильного центра, если мы хотим оставаться конкурентоспособным глобальным городом. Если для этого ему нужны инвестиции, такие как "Тюльпан", то их надо воплощать в жизнь,
– объяснил свою позицию архитектор.
Верхняя часть здания будет смотровой площадкой / Фото Archdaily
Ранее уже готов проект отклонил мэр Лондона Садик Хан. Чиновник считает, что здание принесет "очень ограниченную общественную пользу". К тому же в мэрии говорили о том, что новый проект будет сильно загромождать и без того плотный район города.
Также наверху планируют открыть ресторан / Фото Archdaily
Этот проект должен финансировать миллиардер Джейкоб Джозеф Сафра, а здание могло бы стать современной архитектурной иконой Лондона.
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Начнется строительство пока неизвестно. Сейчас идет судебный спор, окончательного решения которого ожидают в ближайшее время.
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